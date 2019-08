Auf dem Arbeitsplan von Lohnunternehmer Harald Seifert aus Tannhausen bei Aulendorf hat diese Woche eigentlich der Einsatz des Mähdreschers gestanden. Das unbeständige Wetter der letzten Tage machte dies jedoch zunichte. Stattdessen wurde im benachbarten Michelwinnaden Gras gehäckselt. Die SZ war bei einem Tag in der Landwirtschaft mit großem Gerät dabei.

Bis zum Einsatzort lagen rund neun Kilometer Fahrt auf der Landstraße vor Daniel Auer, dem Fahrer des Grashäckslers. Das landwirtschaftliche Fahrzeug ist nicht wesentlich kleiner als die von vielen Autofahrern gefürchteten Mähdrescher. Seifert wies im Gespräch darauf hin, dass die Autofahrer Verständnis für den Einsatz landwirtschaftlicher Fahrzeuge haben sollten: „Die Milch kommt nicht von selbst in den Supermarkt, da braucht es viel Einsatz der Landwirte.“ Er bekräftigte, dass seine Fahrer angewiesen seien, bei nächstmöglicher Gelegenheit rechts ranzufahren und keine Riesenautoschlange hinter sich herzuziehen. Vorsichtiges Überholen der Fahrzeuge sei natürlich möglich, auch wenn viele Autofahrer sich dies nicht zutrauen würden.

Auf der rund vier Hektar großen Wiese wartete Dominik Käppeler mit Traktor und Ladewagen bereits auf den Grashäcksler. Am Vortag hatte er gemäht, dann hatte das Gras Zeit „zu welken“ und damit Flüssigkeit zu verlieren. Morgens wurde das gemähte Gras „geschwadet“, also in Reihen aufgehäuft. „Gute Schwaden sind wichtig, damit der Häcksler schlagkräftig ernten kann“, erläuterte Seifert. Währenddessen nahm der Grashäcksler frontmäßig das angetrocknete, geschwadete Gras auf, das danach durch eine Messertrommel kommt und dort auf eine zuvor festgelegte Länge geschnitten wird. Durch das Schneiden tritt wieder Restfeuchte an die Oberflächen, was das Volumen verringert und damit der Silokapazität zugute kommt. Anschließend wurde es per Wurfbeschleuniger durch ein in alle Richtungen bewegliches Rohr auf das nebenherfahrende Transportfahrzeug „überladen“.

Sobald dieses gefüllt war, ging die Fahrt auf den Hof ins Silo. In diesem Fall in ein Fahrsilo auf den Breitenhof der Familie Käppeler bei Michelwinnaden. „Das ist für 140 Milchkühe und das Jungvieh das Winterfutter“, erklärte Hofbetreiberin Claudia Käppeler, während sie den Arbeitern ein Vesper ins Fahrzeug reichte. Dieses Jahr gebe es „gut Grünfutter“ fügte sie abschließend hinzu und der gelernte Landmaschinenmechaniker Seifert erklärte der SZ, dass in der Zeit von Mai bis Oktober bis zu sechs Mal Gras gemäht werden könne. Für ihn selbst sei allerdings die Maisernte, die Mitte September beginnt, der Höhepunkt des Erntejahres. „Da geht es richtig wirbelig zu, von morgens um sechs bis tief in die Nacht hinein“, sagte er mit einem Lächeln und fügte hinzu, „das ist dann Teamwork pur“.