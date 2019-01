Mit 3,3 Promille Autounfall gebaut und geflüchtet

Vermutlich aufgrund zu hohem Alkoholkonsums hat am Samstag gegen 11.15 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer in der Schulstraße einen Verkehrsunfall verursacht. An einer Engstelle übersah er laut Polizeibericht, dass eine 23-jährige Pkw-Lenkerin, die vor ihm in gleicher Richtung unterwegs war, verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr ungebremst auf. Die 23-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 18 000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der 37-Jährige zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch wenig später, im Beisein eines Bekannten zurück. Die aufnehmenden Beamten veranlassten bei dem Mann, dessen Atemalkoholtest 3,3 Promille ergab, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein ein.