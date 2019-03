Rund 1,3 Promille hat der Atemalkoholtest eines 31-jährigen Autofahrers ergeben, der in der Nacht zum Mittwoch von Polizisten in der Hasengärtlestraße in Aulendorf kontrolliert wurde. Die Beamten brachten den Mann laut Pressemitteilung der Polizei zur Blutprobe ins Krankenhaus, untersagten seine Weiterfahrt und unterrichteten die Fahrerlaubnisbehörde. Sein Führerschein wurde einbehalten.