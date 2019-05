Ministranten gestalten ein Fest für Familien

Das Fest für Familien finden am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 15 Uhr in der Stadthalle Aulendorf statt. Für Verpflegung in Form von Fingerfood sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Eine Tombola, ein spannendes Erwachsenenprogramm und Kinderunterhaltung mit Stationslauf und Kinderbasteln runden die Veranstaltung ab. Und genau nach 72 Stunden, also um 17.07 Uhr, muss dann alles wieder aufgeräumt sein. Der Countdown läuft. (cbm)