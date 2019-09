Minipax gewinnt Freunde im Aulendorfer Irreal

Zu seinem 14. Geburtstag hatte das „Irreal“ die Landshuter Band Minipax sowie Harry Gump eingeladen. Das Partymotto war klar: „Lieber wütend als traurig“ heißt die Tour der niederbayerischen Band. Dabei werben sie für ein friedliches Miteinander, Solidarität und Gleichberechtigung in Songs wie „Grenzen oder Hey Du“ gegen eine Scheinwelt und Dummheit in „Frieden ist Krieg“ und für ein „Anders sein“ aus Überzeugung.

Eingängigen, melodiösen Deutschpunk mit Herz und Verstand spielen die Musiker in der Besetzung Nikola Cihaber (Gesang), Jürgen Sirtl (Gitarre und Gesang), Daniel Bergemann (Bass), Peter Ranzinger (Schlagzeug) und Thomas als weiterer Gitarrist und Sänger. Ihren Stil bezeichnen sie selbst als „Antifadeutschpop“ , weil sie weder reine Punker noch Popsänger sind. Ein wenig klingen sie wie „Die Toten Hosen“, denn sie singen nicht wie erwartet mit bayerischem Zungenschlag. Ihre aktuelle Single heißt „Boys don’t cry“, eine Neuvertonung der Hyme von „The Cure“ aus den Achtzigern.

Vor Minipax spielte Harry Gump, ein bayerischer Folk Singer Songwriter, ebenfalls aus dem Raum Landshut, der seine Lieder nur mit der Akustik Gitarre begleitet, und vor drei Jahren zum ersten Mal im Irreal gespielt hatte, damals mit englischen Texten, heute singt er seine Lieder in Deutsch. Er ist ein Freund der Band Minipax (Ministerium für Frieden), und auch Nikola begleitet inmitten des Auftritts „Hey Du“ nur mit der Gitarre, eine fast stille Ruhepause vom lauten Punk. Gemeinsam haben sie die Botschaft, „deutschsprachigen Punkrock und Songs mit einer klaren politischen Haltung“ zu spielen, so Cihaber und Gump: „Unsere Liebe geht über den Hass“.

Ihre Texte verknüpfen persönliche Erlebnisse mit Weltanschauungen gegen Faschisten und AfD; kein Mensch ist illegal. Nach Mitternacht kocht die Stimmung nochmal über, denn alle singen Happy Birthday lieber Harry, der jetzt 31 Jahre alt wird. Zum Schluss spielen sie noch einen neuen, bisher unveröffentlichten Song „Schiff ahoi, wirf die Hoffnung über Bord“. Er handelt von der Panik der Flüchtlinge im Meer, denen die Rettung zu entgleiten droht.

Während Harry Gump seit zehn Jahren Musik macht, sind Minipax, die alle einem Hauptberuf vom Heilerziehungspfleger bis Mechaniker nachgehen, seit drei Jahren ständig auf Tour, und es scheint so, als habe das anwesende Aulendorfer Publikum eine Freundschaft geschlossen mit den coolen Musikern.

Das Irreal ist ein Familienunternehmen der Brüder Daniel und Oliver Jöchle und hat ein Publikum von Klein bis Groß und Jung bis Alt, also vom Kind in Begleitung der Eltern bis zum 80-Jährigen, der hier Fußball schaut. Und was wünschen sich die Brüder zum Geburtstag für ihre Bar und Pub die nächsten 14 Jahre: „Dass das Irreal in der Form wie bisher weiter bestehen bleibt – mit oder ohne mich als Wirt“, sagt Daniel Jöchle. Und Oliver Jöchle ergänzt: „Ich werde keine 14 Jahre mehr das Irreal machen, aber ich würde mir wünschen, dass ich in 14 Jahren noch gerne ins Irreal gehe.“