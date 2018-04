Millionenschaden bei Großbrand in Aulendorf

Am späten Sonntagabend hat es in Aulendorf erneut einen Großbrand gegeben. Dieses Mal war das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) betroffen. Ausgebrochen war das Feuer an einem Gebäude der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft im Atzenberger Weg. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22 Uhr alarmiert.

Nach Angaben der Polizei aus der Nacht wurden bei dem Großbrand niemand verletzt. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Nach erster Schätzung ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Drei Stallungen und eine Halle ausgebrannt

Wie Aulendorfs Feuerwehrsprecher Peter Sonntag der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, gab es in mehreren unbewohnten Gebäuden auf dem Areal des LAZBW einen Vollbrand. Drei Stallungen und eine Lagerhalle brannten komplett aus. In einem Gebäude soll Heu und Stroh gelagert sein.

Um ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern, rückten Kameraden der Feuerwehren aus Aulendorf, Bad Waldsee, Altshausen, Bad Schussenried und Weingarten aus. Im Einsatz befanden sich ebenso 22 Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes. Neben der Feuerwehren und dem Rettungsdienst waren auch die Polizei und Bürgermeister Matthias Burth vor Ort.

Die Feuerwehr musste aufgrund der Lage des LAZBW zwei Mal 1,8 Kilometer Leitungen mit je vier Pumpen dazwischen verlegen. Auch Landwirte halfen mit. (Foto: Claudia Buchmüller)

Eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr stellte die Tatsache dar, dass sich in der Nähe des brennenden Gebäudes Stallungen mit Rindern befinden. Hinweise auf verletzte Personen und Tiere gibt es derzeit laut Polizei allerdings nicht. Rund 120 Tiere seien aus den Stallungen geschafft worden und stehen jetzt zum Teil auf den Wiesen.

Die Brandursache für den Brand steht bisher noch nicht fest.

Erst Anfang Februar war ein großes Feuer in Aulendorf ausgebrochen - damals auf dem Wertstoffhof. Die Flammen verursachten einen Millionenschaden. Damals wurden die Aulendorfer dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie Sonntag erklärt, sei das dieses Mal nicht nötig, da im brennenden Gebäude eben nur Heu und Stroh und somit keine gefährlichen Stoffe lagerten.