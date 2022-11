Meinung: Nur ein radikaler Umbau führt zum Ziel

Es sind beeindruckende Zahlen: Mehr als jedes siebte Auto in Aulendorf soll bis 2030 verschwunden sein. Und bis in 18 Jahren sogar jedes dritte. Gleichzeitig sollen bis 2030 doppelt so viele Menschen als bisher den ÖPNV nutzen, auf Bus und Bahn umgestiegen sein. Und bis 2040 sollen alle verbliebenen Autos E-Fahrzeuge sein. Nicht weniger als das formuliert die Stadt Aulendorf in ihrem neuen energie- und klimapolitischen Leitbild als Ziele.

Wer darüber nachdenkt, kommt schnell zu dem Schluss, dass das eine radikale Umkehr von der bisherigen Entwicklung bedeutet. Statt mehr sollen es weniger Autos werden und das in der kurzen Zeit von acht Jahren.

Die Frage ist nicht, ob das realistische Ziele sind. Nahezu alles kann Realität werden, wenn man es wirklich will. Die Frage ist, ob man es wirklich will. Denn um diese Ziele zu erreichen, müsste man quasi morgen damit anfangen, Aulendorf radikal umzubauen, mehr Radwege zu bauen, mehr Ladestationen, die Taktung von Bussen und der Bahn massiv zu erhöhen, es den Fahrgästen leicht und bequem zu machen und vor allem bezahlbar. Bislang ist die Erfahrung eine andere, der Radwegebau ist langwierig, der ÖPNV wird eher teurer als billiger und die Verbindungsqualität hat in manche Richtungen sogar nachgelassen (SZ kommt darauf zurück). Alles in allem bleiben Zweifel, ob die ehrgeizigen Ziele erreicht werden können. Doch wenn sie Realität werden, und das können sie, dann ist das eine sehr gute Nachricht, nicht nur für Radler und Pendler, sondern auch für das Klima – und damit für alle Menschen.

