Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Haslach und Rugetsweiler

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 45 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haslach und Rugetsweiler ereignet hat.

Der 38-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns wollte laut Polizeibericht von Tannhausen aus kommend nach links auf die Kreisstraße in Richtung Rugetsweiler abbiegen. Nach aktuellem Sachstand fuhr der Traktorfahrer nahezu ungebremst in den Kreuzungsbereich ein, obwohl der 39-jährige Fahrer eines VW, der sich von rechts näherte, Vorfahrt gehabt hätte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW mindestens einmal um etwa 360 Grad gedreht und kam nach wenigen Metern auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen, heißt es im Bericht weiter. Durch den Aufprall und die Lenkbewegung kippte der Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns zur Seite.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden in dem VW drei Personen im Alter von sieben bis 39 Jahren leicht verletzt. Zudem musste ein Vierjähriger mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist auch ein möglicher technischer Defekt an dem landwirtschaftlichen Gespann, der dazu geführt haben könnte, dass der Fahrer sein Gefährt nicht rechtzeitig vor dem Einfahren in die Kreuzung abbremsen konnte.