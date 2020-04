Mehr Beschwerden über Hundekot

In letzter Zeit gehen bei der Stadtverwaltung vermehrt Beschwerden über nicht beseitigten Hundekot ein, teilt das Hauptamt Aulendorf in einer Pressemitteilung mit. Halter von Hunden hätten dafür zu sorgen, dass die Tiere ihre Notdurft nicht auf öffentlichen Gehwegen, in öffentlichen Erholungsanlagen, an fremde Gebäude oder in Vorgärten erledigen. Der Halter oder Führer sei verpflichtet, Hundekot selbständig sofort zu beseitigen. Die Nichtbeseitigung stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, und werde mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1000 Euro geahndet. Außerdem weist das Hauptamt nochmals auf die Leinenpflicht im Stadtgebiet hinweisen.