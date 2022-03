Mehr als drei Jahrzehnte im Parksanatorium Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein besonderes Dienstjubiläum gibt es dieses Jahr im Parksanatorium Aulendorf: Dr. medic./IMF Bukarest Aurora-Anca Poll feiert 2022 ihr 30-jähriges Jubiläum. In mehr als drei Jahrzehnten kann einiges passieren - Dr. medic. Poll berichtet von ihren Anfängen und ihren Highlights in ihrer Zeit im Parksanatorium.

Seit 1992 ist Oberärztin Dr. medic./IMF Bukarest Aurora-Anca Poll im Parksanatorium tätig. Nachdem sie ihr Studium als 6. beste in ihrem Jahrgang in der Universität Bukarest abschloss, war sie an dem Universitätsklinikum Fundeni, der „Charité“ Rumäniens, beschäftigt. Aus Bukarest kam sie nach Stuttgart, wo sie im Diakonie Klinikum Stuttgart auf der inneren Abteilung unter der Leitung von Professor Dr. Herrmann arbeitete. „Als ich im überschaubaren Aulendorf ankam, habe ich direkt die Station von Chefarzt Dr. Rettberg übernommen. Das Parksanatorium war schon damals sehr auf das Miteinander fokussiert - wir waren wie eine große Familie.“ Die so gerne geleistete Arbeit an und mit onkologischen Patienten war sehr erfüllend und so konnte sie die Sehnsucht nach der Großstadt langsam vergessen. Seither ist sie festes Bestandteil der Klinik und aus dem Klinikalltag nicht mehr wegzudenken. Als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Rehabilitationswesen, Naturheilkunde und ärztliche Fachlehrerin für Lymphologie steht sie sowohl Patientinnen und Patienten als auch Kolleginnen und Kollegen täglich mit Rat und Tat zur Seite. Ihr macht vor allem der Kontakt zu den Patienten sehr viel Freude. Auch die organisatorische Arbeit liegt ihr sehr.

„Es ist sehr schön, den Patienten jeden Tag helfen zu können, sie auf dem Weg zu begleiten zu können, ihnen die Angst zu nehmen und Vertrauen zu schenken. Aulendorf als meine zweite Heimat zu wählen habe ich nie bereut!“

Susanne Kastl, Klinikdirektorin des Parksanatoriums Aulendorf äußert sich anlässlich der Jubiläums: „Wir möchten uns an dieser Stelle herzlichst für die jahrelange Zusammenarbeit bedanken!“