Die Kirchengemeinde St. Martin in Aulendorf lädt am Donnerstag, 28. Mai, um 19.40 Uhr im Anschluss an die Abendmesse (19 Uhr) zu einer Meditation mit Gebetsimpulsen und Musik ein. Die Meditation ist laut Pressemitteilung angelehnt an das Online-Gebetstreffen der Aktionsgemeinschaft „Gemeinsam beten für Deutschland“ – zwischen 19 und 20.30 Uhr ein, Link: gemeinsamvorpfingsten. Aus deren Kreis wurde auch die Aktion „Deutschland betet gemeinsam“ Anfang April iniziiert (SZ berichtete).

„Hoffnung statt Angst, Sich-verstehen statt Zersplitterung – dieses Bedürfnis spüren viele gerade jetzt in der vom Coronavirus betroffenen Zeit“, schreibt die katholische Kirchengemeinde und erklärt ihre Teilnahme an der Aktion, die von führenden Vertretern der katholischen, evangelischen, orthodoxen und freikirchlichen Christen unterstützt werde. Es sei eine Zeit der Hilflosigkeit, der Existenzbedrohung und einer gewaltigen Herausforderung für Eltern, den Alltag zu meistern. Am bevorstehenden Pfingstfest würden sich Christen an die Kraft des Heiligen Geistes erinnern. Auch die Kirchengemeinde St. Martin bietet an, sich gemeinsam in Pfarrkirche zu treffen und bei einer Anbetung um die Kraft des Heiligen Geistes zu bitten, damit diese Krisenzeit gut überstanden werden könne. Die vorgeschriebenen Hygienevorschriften würden beachtet und eingehalten.