Medienprävention für Fünftklässler

Zum Jahresbeginn besuchen Polizeihauptmeister Gerhard Messer und Praktikantin Stephanie Estermaier die Fünftklässler am Studienkolleg in Blönried. Sie klären die Schülerinnen und Schüler auf und beraten über den Umgang mit dem Handy. Gerhard Messer und Stephanie Estermaier kommen rasch ins Gespräch mit den Jüngsten aus St. Johann. „Warum geben so viele Jugendliche ein Passwort weiter?“ heißt eine ihrer Fragen an die Fünftklässler. Es geht um Passwortsicherheit, Bilder im Netz, Umgang mit Webcams, Chats und soziale Netzwerke, Cybermobbing. Viel Zeit nimmt Gerhard Messer sich bei der gemeinsamen Erarbeitung von richtigem Verhalten in Chats. Ein wichtiges Anliegen dieser Präventionsveranstaltung: Die Kinder sollen ermuntert werden, dass sie sich einem Erwachsenen, dem sie vertrauen, öffnen, wenn es doch mal schiefgelaufen ist im Netz. Der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Smartphone – ein Thema in Präventionsprogrammen, im Unterricht und zuhause. „Nachhaltiges Lernen ist auch in diesem Bereich der richtige Weg“, ist Gerhard Messer überzeugt.