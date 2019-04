Matthias Dorner ist neuer Vorsitzender der Stadtkapelle Aulendorf

Die Stadtkapelle Aulendorf hat mit Matthias Dorner einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Werner Leser hatte sich bei der Generalversammlung Mitte März nicht erneut zur Wahl gestellt, er ist aber weiterhin Beisitzer im Vorstandsgremium.

Ganz im Zeichen des Abschieds und des Neubeginns sei die Generalversammlung der Stadtkapelle Aulendorf gestanden, schreiben die Musiker in einer Pressemitteilung. Die turnusmäßig anstehenden Wahlen brachten einige Wechsel und neue Gesichter mit sich. Der bisherige Vorsitzende Werner Leser gab sein Amt nach sechsjähriger Tätigkeit ab, zugleich war es die erste Generalversammlung für den neuen Dirigenten Martin Rebmann gewesen, der die Kapelle seit einem Jahr musikalisch leitet.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes stand die Wahl des neuen Vorstandes an, die einige Veränderungen ergab: Neuer Vorsitzender der Stadtkapelle ist Matthias Dorner. Weiterhin wurden gewählt: Claudia Heydt zur stellvertretenden Vorsitzenden; Thomas Wachter zum Kassenverwalter; Martin Gallasch zum Schriftführer; Sven Jona zum Notenwart; Sonja Frey zur Inventarverwalterin; Judith Erath zur Jugendleiterin; Verena Eisemann zur Beisitzerin; Werner Leser zum Beisitzer und Jürgen Schoch zum Beisitzer.

Ereignisreiche sechs Jahre

„Es ging zeitlich nicht mehr, nochmal drei Jahre als Vorsitzender, das wäre mir zu viel geworden“, begründet Leser seinen Rückzug, den er der Kapelle bereits vor einem dreiviertel Jahr angekündigt habe, sodass genügend Zeit gewesen sei, sich Gedanken über die Nachfolge zu machen. Lesers Fazit zu sechs Jahren als Stadtkapellenvorsitzender fällt zufrieden aus: „Ich habe hinbekommen, was ich mir vorgenommen habe.“ Mit dem großen Jubiläumsfest zu 150 Jahren Stadtkapelle im Jahr 2014, der Zusammenlegung der Jugendkapellen und zuletzt dem Dirigentenwechsel sei in den Jahren auch einiges los gewesen.

Lesers Nachfolger, Matthias Dorner, bringt bereits einiges an Erfahrung mit. So war er unter anderem bereits neun Jahre stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle, Jugendleiter und dirigierte die Jugendkapelle. „Da war es wohl naheliegend, mich vorzuschlagen“, sagt er und will sich in der nächsten Zeit erst einmal erschließen, welche Aufgaben er als Vorsitzender haben wird. „So direkt gibt es nichts, wo ich sage, das wird jetzt direkt anders gemacht.“

Bei der Generalversammlung wurde vor den Wahlen auch über weitere aktuelle Themen der Stadtkapelle berichtet. Werner Leser thematisierte laut Pressemitteilung in seinem Arbeitsbericht die erfolgreiche Suche nach einem neuen Lagerraum für das Vereinsinventar, die städtische Vereinsförderung und das neue Sicherheitskonzept für das Schloss- und Kinderfest. Auch wurde das Vorhaben eines eigenen Probelokals wiederaufgenommen, wozu Gespräche mit dem Bürgermeister geführt wurden. Noch-Kassenverwalter Matthias Dorner präsentierte die Ein- und Ausgaben des abgeschlossenen Vereinsjahres, in dem ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte. Die Kassenprüfer Hermann Stehle und Markus Pfeiffer attestierten eine vorbildlich geführte Kasse.

43 Jugendliche in Ausbildung

Schriftführer Martin Gallasch blickte in seinem ausführlichen Bericht auf die 30 Veranstaltungen der Stadtkapelle im Jahr 2018 zurück. Im abschließenden Bericht des Jugendleiters thematisierte Severin Hänsler den Stand der Ausbildung, wonach aktuell 43 Jugendliche ein Instrument erlernen. Die gemeinsame Jugendkapelle „Beatz“ meisterte neun Veranstaltungen und im Ausblick nannte der Jugendleiter den Tag der Bläserjugend, der am 11. Mai in Aulendorf stattfindet.

Im Anschluss folgte der Bericht des Dirigenten Martin Rebmann, der sich für die gute Aufnahme in die Kapelle und den tollen Start bedankte. Er stellte heraus, dass ein Blasorchester wie die Stadtkapelle nur funktioniere, wenn alle da seien.