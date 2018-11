Martini-Markt ist am Donnerstag

Auf dem Aulendorfer Schlossplatz findet am Donnerstag, 15. November, der Martini-Markt statt. Die Angebotspalette reicht von Haushaltswaren, Spielwaren und Textilien bis hin zum Süßwarenstand. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Vormittag lohnt sich laut Veranstalter ein Besuch des Wochenmarkts, wo es Obst, Gemüse, Backwaren, Wurst, Fleisch, Käse, Eier und Gewürze gibt. Der Parkplatz am Park ist an diesem Tag über den Breiteweg und Safranmoosstraße zu befahren.