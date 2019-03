Markus Sonntag tritt mit klaren Zielen an

„Hier ist für Florian Aulendorf 2, alias Markus Huchler, Ende“, mit diesen Worten hat sich der ehemalige Gesamtkommandant Markus Huchler am Freitagabend aus dem Dienst verabschiedet und den Funkrufnamen des Kommandanten an seinen Nachfolger Markus Sonntag übergeben. Der präsentierte sich in seiner Ansprache beim Festakt im Hofgartensaal vorwärtsgewandt, selbstsicher und mit klaren Zielen vor Augen: „Florian Aulendorf 2 meldet sich zum Dienst.“

Ausgehuniformen der Feuerwehrangehörigen prägten das Bild im gut gefüllten Saal, in dem Huchler - laut Kreisbrandmeister Oliver Surbeck der dienstälteste Feuerwehrkommandant im Kreis Ravensburg - zum Abschied mit Anerkennung, Lob und Geschenken geehrt wurde. Ein Bläserensemble des Musikvereins Blönried-Zollenreute schaffte der Veranstaltung gekonnt einen würdigen musikalischen Rahmen.

Lob für pragmatische Art

„Es braucht Weitsicht, Mut und die Bereitschaft, pragmatische Wege zu gehen“, sagte Burth über die Arbeit des scheidenden Gesamtkommandanten, die er als „besondere Lebensleitung“ ehrte. Besonders die pragmatischer Art Huchlers habe er geschätzt. Die Verwaltung habe sich stets auf seine Meinung verlassen können. Dass Huchler drei Mal als Gesamtkommandant wiedergewählt wurde, spreche für „das große gegenseitige Vertrauen zwischen Mannschaft und Kommandant“.

Dass das nicht von ungefähr kommt, wurde in einigen Grußworten deutlich. „Du bist 20 Jahre lang für Kontinuität gestanden“, sagte etwa Nachfolger Markus Sonntag. Michael Heydt, Abteilungskommandant Blönried, hob die wertschätzende Einbindung der Teilortswehren hervor: „Es gibt die Aulendorfer Feuerwehr mit vier Abteilungen – das hast du geformt.“ Michael Otto, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, zeigte die Aufgaben eines Gesamtkommandanten auf, die nicht nur aus Einsatzleitung und Ausbildung, sondern auch aus Verwaltungsarbeit und viel Gedankenarbeit in Abendstunden bestehe.

Mahnende Worte zum Abschied

Huchler selbst brachte in seiner Ansprache seine Freude über die Ehrung zum Ausdruck. Neben Dank für das Vertrauen „aller Kameraden aller Abteilungen“, Lob für seine Stellvertreter – Walter Schaaf, Rainer Zembrot und zuletzt Martin Seifert – sowie die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und Nachbarwehren, fand Huchler auch sachte mahnende Worte. Er forderte, auch mit Blick auf die anwesenden und möglichen künftigen Gemeinderäte, bei Diskussionen zur Ausstattung der Feuerwehr nicht zu vergessen, worum es dabei geht. „Es ist nicht unser Spielzeug, wir brauchen das zum Schutz der Menschen.“ Abschließend wandte sich Huchler sich an seine Frau Carmen: „Du hast nie gesagt: musst du schon wieder zur Feuerwehr, du hast mir den Rücken freigehalten.“ Mit anhaltendem Applaus und von ihren Stühlen erhoben brachte die Festgemeinschaft ihre Anerkennung zum Ausdruck.

Grußworte und Geschenke überbrachten an diesem Abend auch Norbert Dittrich für die Partnerwehr im sächsischen Bad Gottleuba und Oliver Lämmle für die Jugendfeuerwehr. Bad Waldsees Feuerwehrkommandant Alois Burkhardt erinnerte mit Bildern an gemeinsame Einsätze der beiden Wehren, bot dem neuen Kommandanten Hilfe an und wünschte: „Komm immer gut nach hause mit deiner Mannschaft, Markus.“

Bevor er dem neuen Gesamtkommandanten seine Bestellungsurkunde überreichte, gab Bürgermeister Matthias Burth ihm im Sinnbild eines Buchs, in dem eine neue Seite aufgeschlagen werde und dessen Autor von nun an Markus Sonntag heiße, einen Rat mit auf den Weg: „Schreiben Sie mit klarer Handschrift, deutlich und leserlich, dann werden die Kameraden zufrieden darin lesen.“

Zunkunftsaufgaben für die Wehr

Dass er durchaus bereit ist, mit seiner eigenen Handschrift Zeichen zu setzen, daran ließ Sonntag in seiner Antrittsrede genauso wenig Zweifel wie daran, dass er sich auf die Herausforderung aufrichtig freut. Wer in Fußstapfen trete, hinterlasse keine eigenen Spuren; „ich habe vor, als Kommandant eigene Spuren zu hinterlassen“, eröffnete der 41-Jährige und bot allen ein offenes Ohr an. Kritikfähigkeit sei ein Selbstanspruch, den jeder bei ihm einfordern könne. Dann umriss der neue Kommandant in klaren, knappen Worten Ziele und Zukunftsaufgaben der Aulendorfer Feuerwehr: die Zahl der Köpfe in der Abteilung Stadt erhöhen, die Ausbildung in den Abteilungen voran bringen, die Ausstattung an die heutigen Ansprüche anpassen und in Sachen Feuerwehrgerätehaus über kurz oder lang Weichen stellen. Besonders betonte er eine stärkere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, „um als Gesamtfeuerwehr leistungsfähig zu bleiben“.