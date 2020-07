Markttreff für Senioren ist wieder geöffnet

Der Stadtseniorenrat Aulendorf öffnet nach eigenen Angaben seinen Markttreff wieder, je nach Wetter vor oder im Jugendtreff. Dieser sei jeden Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr ein Anlaufpunkt für Sorgen, Nöte und Anregungen der Senioren.

Wer beim Corona-Schutz per Handy-App mitmachen möchte, könne sein Handy mit zum Markttreff bringen. Dort werde geklärt, ob dies technisch möglich ist. Der Dienstag-Treff des Seniorenrats startet am 21. Juli im Hofgartentreff mit Malen. Am 28. Juli findet dort der Handy- und Tablet-Nachmittag ab 14 Uhr statt.