Marius Müller neuer Abteilungsleiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Freitag konnte Abteilungsleiterin Bärbel Müller vor den zahlreich erschienenen Vereinsmitgliedern erstmals seit 2019 wieder eine Jahreshauptversammlung eröffnen. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste diese immer wieder verschoben werden, und so lagen die Schwerpunkte zum einen bei den notwendigen Neuwahlen, aber auch bei den vielen Ehrungen, die anstanden.

In Anwesenheit des SGA-Vorsitzenden Max Baier berichtete Sportwart Marius Müller von teils durchwachsenen sportlichen Mannschaftsergebnissen, bedingt durch die abgebrochenen oder durchgeführten Halbrunden, konnte aber auch in der abgelaufenen Saison von der Meisterschaft von Herren 4 und den Pokalerfolgen der Herren und Damen berichten. Einzelerfolge, insbesondere durch Berthold Landthaler, blieben nicht unerwähnt. Auch in der Jugendarbeit blieb die Pandemie nicht ohne Folgen wie Jugendleiterin Nicole Blaser berichtete. Eine Saison im sportlichen Bereich mit viel Luft nach oben stand im Zeichen des Neuaufbaus und der Mitgliedergewinnung.

Mit Spannung wurde dann der Bericht von Kassierer Berthold Landthaler erwartet, welcher sehr positiv aufgenommen wurde. Zwar mussten Gebühren an Verband und Bezirk trotz Corona voll entrichtet werden, durch die Einstellung des Spielbetriebs wirkte sich dies jedoch nicht negativ auf die Kasse aus, was wohl das einzig Positive an der Pandemie war. Nachdem Berthold eine einwandfreie Kassenführung bestätigt wurde und die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet wurde, gab Max Baier einen kurzen Abriss über die Arbeit der SGA in der Pandemie bekannt, bevor die Neuwahlen anstanden.

Alle Ämter (bis auf die Pressearbeit) konnten neu besetzt werden. Marius Müller wurde hier einstimmig zum Nachfolger von Bärbel Müller gewählt. Die weiteren Posten: 2.Vorstand Reiner Melk (vormals Ralph Bitz), Jugendleiterin Bärbel Müller (Nicole Blaser), Kassier Donato Petrino (Berthold Landthaler), Sportwart Jannik Schmid (Marius Müller) Schriftführer Jürgen Lauber (Reinhold Rimmele) und Sponsorenbeauftragter Lukas Wahlbrink. Im Anschluss folgte die zahlreiche Ehrung verdienter Mitglieder. Bevor Marius Müller die Versammlung beendete, bat er die Anwesenden um etwas Geduld für die Einarbeitung der neu Gewählten, welche den erfolgreichen Weg fortführen möchten und er rundete das Ganze mit einem Ausblick auf anstehende Ereignisse ab.