Maritime Klänge luden zum Träumen ein

Am ersten Samstag im Juli veranstaltete die Stadtkapelle Aulendorf nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Sommerkonzert. Als Besonderheit wurde dieses in diesem Jahr nicht als Serenadenkonzert, sondern als Open Air Konzert zusammen mit dem Marinechor Aulendorf ausgetragen.

Bei bestem Sommerwetter und in der schönen Kulisse des Schlossinnenhofs leitete die Stadtkapelle die Besucher pünktlich nach dem 19 Uhr Glockenschlag des katholischen Kirchturms mit dem Stück „Zarathustra 2000“ in den Abend ein. Das abwechslungsreiche und unterhaltsame Musikprogramm des Dirigenten Martin Rebmann verzauberte die Gäste mit E-Bass-Klängen, Schunkel- und Lauscheinheiten. Die Solisten Steffen Ocker bei „My Dream“ und Jürgen Schoch im Stück „Baker Street“ brachten mit ihren Instrumenten besonders schöne Klänge in den Innenhof. Als Abschluss für den ersten Teil verzauberte die Stadtkapelle mit „Bergwerk“ und der Stimme der Trompeterin Jutta Döbele das Publikum.

Nach einer kleinen Umbaupause, in der sich die Gäste um ihr leibliches Wohl kümmern und den leckeren Wein der Weinbar probieren konnten, stimmten die Seemannslieder des Marinechors unter der Leitung von Günther Schoch zum Träumen ein. Mit dem Auftakt von „Schiff ahoi, setz die Segel“ begann die gemeinsame Reise, welche über die Nordsee und am „Drunken Sailor“ vorbei führte.

Der Höhepunkt des Abends war der gemeinsame Auftritt der beiden Vereine. Neben den Stücken „Anker gelichtet“ und „Conquest of Paradise“ war vor allem ein Stück das Highlight. „Capitano“, welches die Stadtkapelle schon lange mit dem Marinechorleiter und ehemaligen Musikkameraden verbindet und als Pflichtgesangseinlage bei jeder Busfahrt des Vereins gilt, bot Gänsehaut-Potential. Mit der Zugabe „Kameraden auf See“ schenkten die Gastgeber den Besuchern ein Lied, welches den einen oder anderen Gast noch heute als Ohrwurm begleiten dürfte.