Marinechor wiederholt sein Jubiläumskonzert

Im vergangenen Jahr hat die Marinekameradschaft Aulendorf ihr 90-jähriges und der Marinechor sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass gab der Chor ein großes Jubiläumskonzert. Dieses Konzert konnte aus Platzgründen nur vor geladenen Gästen, hauptsächlich für Abordnungen der Marinekameradschaften aus Baden-Württemberg, gehalten werden.

Aufgrund der großen Nachfrage der Aulendorfer Bevölkerung und der Fangemeinde wiederholt der Chor sein Jubiläumskonzert am Samstag, 10. März, im Hofgartensaal in Aulendorf. Beginn ist 19.30 Uhr, Saalöffnung 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf an der Rezeption der Gaststätte „Rad“.Telefonische Reservierungen sind unter den Nummern 0752/592210 oder 0751/92988 möglich.