Marinechor Aulendorf steuert aus der Coronaflaute

Der Marinechor Aulendorf trifft sich am Freitag, 25. März um 18.30 Uhr zur Vorstands- und Ausschusssitzung ins Gasthaus „Rad“ in Aulendorf. Hauptthemen sind die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung am 8. April und die neue „Kursrichtung“ des Chores. „Mit frischem Wind von Achtern wollen wir aus der Coronaflaute heraussegeln und eine Jahresvorausschau für unsere Auftritte machen.“, so der Chor. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.