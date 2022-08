Marinechor Aulendorf schlägt neue Töne an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. und 21. August feierte Aulendorf sein über Oberschwaben hinaus bekanntes Schloss- und Kinderfest. Zu diesem Großereignis hat die Stadt viele Vereine, Schausteller, Künstler und Händler geladen. Auch der Marinechor war mit von der Partie. Das abwechslungsreiche Programm,von alten Evergreens über englischsprachige Shanties bis hin zu modernen Songs von Santiano oder Fernando Express, machten beim Publikum gute Laune.

Aber auch die beste Laune und die heiterste Stimmung kann nicht darüber hinweg täuschen, dass sich die meisten Chöre in einer schwierigen Situation befinden. Es fehlt an Nachwuchs. Das beruht sowohl auf der normalen Fluktuation, als auch oftmals fehlenden Anreizen, jüngere Leute fürs Chorsingen zu begeistern. Der ständige zahlenmäßige Rückgang aktiver Sänger und Musiker, unter dem auch andere Chöre zu leiden haben, hat den Vorstand nun bewogen etwas dagegen zu unternehmen. Deshalb hat der Marinechor neben Freundschaftswerbungen und Einladungen zum Probesingen noch eine andere Idee entwickelt.

Wie wirbt ein Chor um neue Mitglieder? Natürlich mit einem eigenen Werbelied. Als Alleinstellungsmerkmal gegenüber den vielen anderen Shantychören, aber auch um sich als Teil seiner Heimat vorzustellen. Dabei ging es nicht nur alleine um die Werbung, sondern, auch darum, dass die Sailors mit vielen maritimen Dingen gut vertraut sind. Zumal noch ein eine Hand voll echte Seefahrer unter ihnen sind. Und deshalb kommen auch Geselligkeit und Freizeitspaß nicht zu kurz. Das viel besungene nostalgische Klischee der Seefahrt, mit ihren verruchten Hafenkneipen, den Hafenliegezeiten in fremden Ländern, oder die „alte“ Reeperbahn in Hamburg, das alles gibt es in dieser Form so gut wie nicht mehr. Die Seefahrerromantik früherer Zeiten ist meist einer Ghettoisierung der Hafenstädte gewichen. Wo einst Schauerleute und Matrosen ihre Heuer verpulverten, stehen heute fast nur noch Fastfood-Buden,Geschäftshäuser oder lange Containerterminals. Solche Veränderungen verlangen Anpassungen von allen, an die Unterhaltungsbranche, an die Musik und auch an Chöre. Und der Marinechor ist hier auf dem besten Weg. „KOMM UND SING MIT UNS“ lautet der Titel des Werbeliedes. Die Melodie stammt von einem bekannten Schlager einer berühmten Schwedischen Gruppe. Vielleicht ist das die erfolgreiche Strategie, damit Musiker und Sänger auch ohne Notenkenntnisse beim Marinechor einsteigen.