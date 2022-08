Mann im Steegersee von Hecht in den Fuß gebissen – Bademeister: „Kommt nur selten vor“

Ein Badegast ist im Naturfreibad Steegersee in Aulendorf in einen Fuß gebissen worden. Das bestätigt Bademeister Dieter Eisele auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Demnach hat sich der Tierbiss schon vor etwa drei Wochen ereignet. Der Mann hatte sich am Steg aufgehalten und seine Füße an der Leiter ins Wasser baumeln lassen. Das hat den Fisch wohl angezogen.

Die nicht allzu schlimme Wunde wurde mit einem kleinen Verband versorgt und der Gast sei später vorsorglich zum Arzt gegangen, so Eisele weiter. Wie er berichtet, kämen Bisse von Fischen im Naturfreibad „nur sehr selten“ vor. In 35 Jahren seiner Bademeisterzeit sei dies das fünfte Mal gewesen.

Der Fisch hat aber schnell gemerkt, dass an dem Fuß noch mehr dran hängt und ist schnell wieder verschwunden. Dieter Eisele

Der Hecht, der zur Gattung der Raubfische gehört, habe sich unterhalb des Stegs aufgehalten. Angezogen von den Zehen sei er dann unter dem Steg hervorgeschossen und habe den Mann in den Fuß gebissen. Normalerweise würden die Fische Menschen in Ruhe lassen. „Hechte sind ja nicht doof und kapieren schon, dass es sich bei Menschen um größere Wesen handelt. In dem Fall haben die Zehen vielleicht noch in der Sonne geblitzt und wurden von dem Fisch für etwas anderes gehalten. Der Fisch hat aber schnell gemerkt, dass an dem Fuß noch mehr dran hängt und ist schnell wieder verschwunden“, wie Eisele ausführt.

Fische in Naturbadeseen heimisch

Fische wie etwa Hechte sind nach Angaben des Bademeisters nun einmal im Steegersee genauso heimisch wie in anderen Naturbadeseen. „Man kann sie nicht einfach entfernen. Wer ins Meer geht, muss auch mit Fischen, Seeigeln, Korallen oder Quallen rechnen.“ Ein Fazit davon könnte lauten: Wer eher schreckhaft ist, fühlt sich eventuell in Bädern mit Schwimmbecken ohne Tiere und glasklarem Wasser wohler.

Dass Bisse von Fischen im Naturstrandbad Steegersee nicht besonders häufig vorkommen, macht Eisele an Zahlen fest: In seinen 35 Jahren als Bademeister sei das bei insgesamt mehr als 1,5 Millionen Badegästen der fünfte Fall gewesen.

Scharfe Zähne

Da Hechte feine, etwa einen Zentimeter lange und scharfe Zähne haben, können seltene Bisse nach weiteren Angaben des Bademeisters rasierklingenartige Schnitte verursachen. Die Wunde des Mannes sei nicht besonders schlimm gewesen, doch natürlich habe es geblutet und auch wenn es äußerlich klein aussehe, könne ein Biss eines Hechts aufgrund der scharfen Zähne schon ein paar Millimeter tief sein.

Daher empfehle es sich genauso wie bei anderen Tierbissen – etwa von Hunden oder Katzen –, zu einem Arzt zu gehen und die Wunde überprüfen und desinfizieren zu lassen. „Tierbisse sind allgemein immer etwas heikel, weil an Zähnen ja auch Bakterien sein können.“

Saison endet voraussichtlich mit Beginn der Schule

Abgesehen von dem Fischbiss ist Eisele mit der bisherigen Saison sehr zufrieden, wie er weiter erläutert. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben und die vergangenen Wochen und Monate seien abgesehen von den freibadüblichen Kleinigkeiten ruhig verlaufen.

Saisonende ist je nach Wetter zum Ende der Sommerferien geplant, also witterungsbedingt etwa der 11. September. Sollte es ungewöhnlich schön bleiben, sei eventuell eine Verlängerung um eine Woche denkbar.

Rund 57.000 Besucher

Diese Saison zählt laut Eisele zu den Top 3 seiner bisherigen 35-jährigen Dienstzeit. Aktuell seien etwa 57.000 Gäste im Bad gewesen und bis Saisonende sei es ja noch ein Weilchen hin. Die beste Saison gab es im Hitzesommer 2003 mit fast 80.000 Besuchern, erläutert Eisele.

Zum Vergleich: 2021 waren es rund 30.000 Besucher, was nach Angaben des Bademeisters an der pandemiebedingt verspäteten Öffnung, an Corona und am Schaukelsommer mit den vielen Unwettern gelegen habe. „Allein viermal hatten wir wegen Hochwasser geschlossen.“

Ehrenamtliche Badeaufsicht

Da es im Naturstrandbad Steegersee, das zu den beliebtesten Freibädern in Oberschwaben gehört, ehrenamtliche Unterstützung bei der Badeaufsicht der DLRG-Ortsgruppe Obere Schussen gibt, wirke sich der Fachkräftemangel im Bäderbereich nicht so gravierend aus wie andernorts.