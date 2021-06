Mann verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

In der Gewahrsamszelle ist der Donnerstag für einen 49-jährigen Mann geendet, der in einer Wohnung in der Aulendorfer Zeppelinstraße lautstark randaliert hat.

Der Mann randalierte laut Polizei zunächst in einer Wohnung und schrie laut herum. Da sich der herumschreiende Mann zunächst durch die hinzugerufene Beamte beruhigen ließ, rückten diese wieder ab. Nur eine halbe Stunde später randalierte der 49-Jährige jedoch erneut. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde letztlich in Polizeigewahrsam genommen. Er hat nun mit einer Kostenrechnung für die Übernachtung in der Ausnüchterungszelle zu rechnen.