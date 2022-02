Mann soll in der Schwabentherme in Aulendorf Bilder von Kindern gemacht haben

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstagabend in der Schwabentherme in Aulendorf ereignet hat. Wie aus dem Polizeibericht von Sonntag hervorgeht, soll ein 44-jähriger Mann an diesem Abend unter Wasser Bilder von Kindern gemacht haben. Laut einer Zeugin habe er die Aufnahmen mit einer Go-Pro-Kamera gefertigt. Als sie ihn darauf angesprochen hätte, hätte er diese in seiner Badehose versteckt, berichtet die Polizei. Nach dem Vorfall wurde der Verdächtige vom Bademeister der Therme verwiesen. Die Kamera konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Jetzt möchte die Polizei wissen, wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen hat. Diese Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter 0751/803-6666 zu melden.