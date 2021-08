Mann nach Körperverletzung in Polizeigewahrsam

Nach einer Auseinandersetzung, bei der ein 55 Jahre alter Mann eine Flasche nach einer Frau warf und diese dadurch leicht verletzte, hat die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen den Mann in Gewahrsam genommen. Der Angreifer war mit der Frau nach einer privaten Feier in der Radgasse in Streit geraten, woraufhin er mit der Flasche nach der 53-Jährigen warf. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung kommt nun auch eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf den 55-Jährigen zu.