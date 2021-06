Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Eigentlich war sie zu einer Schlägerei gerufen worden – davon war dann aber keine Spur. Dafür beschäftigte ein aggressiver Mann die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Aulendorf.

Am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr nachts wurde die Polizei zu einer Schlägerei in die Kornhausstraße gerufen. „Eine Schlägerei war nach Eintreffen der ersten Streifen nicht mehr im Gange, auch machten keine möglichen Geschädigten auf sich aufmerksam“, teilt die Polizei mit. Bei den Abklärungen vor Ort habe sich ein 36-jähriger Mann derart aggressiv gezeigt, dass Handschellen nötig wurden. Allerdings wehrte sich der Mann laut Mitteilung der Polizei dagegen mit Tritten und weiterer handfester Gegenwehr. Eine Beamtin erlitt hierdurch eine Schürfwunde. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Die Nacht über konnte er nicht in Freiheit verbringen.