Mann in Zug angerempelt und Handy gestohlen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubdelikt, bei dem einem Fahrgast am Montagmorgen im Zug das Mobiltelefon entwendet wurde. Das 52-jährige Opfer befand sich laut Polizeibericht kurz vor 7 Uhr in der Regionalbahn von Langenargen nach Aulendorf und babsichtigte am Bahnhof Aulendorf auszusteigen. Noch im Innern des Zugs wurde der 52-Jährige von einem Unbekannten wuchtig angerempelt und stieß sich den Kopf. Nach Angaben der Polizei nahm der Täter in diesem mutmaßlich Moment das Smartphone des Mannes an sich, dessen Fehlen der 52-Jährige erst später bemerkte. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803 33 33 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ravensburg in Verbindung zu setzen.