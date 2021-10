Manchmal sind Wanderer auch Pfadfinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen begleiteten die Wandergruppe des SAV Aulendorf am 3. Oktober 2021 den ganzen Tag über. Vom Bahnhof Ostrach, der für die „Räuberbahn“ wieder aktiviert wurde, führte der Weg durch das südliche Industriegebiet, um aber bald flach wie ein Teller in eine Wiesen- und Riedlandschaft überzugehen. Am Horizont waren die Windkrafträder von Judentenberg auszumachen. Ein schwarz-weißer Grenzpfosten signalisierte uns, dass wir uns auf ehemaligem hohenzollerischen Gebiet befanden. Unser erstes Ziel war das Hofcafe Härle in Laubbach. Dieser Ortsteil von Ostrach gehörte früher zum Oberamt Saulgau, erkennbar am schwarz-gelben Grenzpfosten. Prägnant ist der spitze Kirchturm der recht großen Kapelle, die dem hl. Nikolaus geweiht ist. Wir waren froh, dass alle 18 Personen der Wandergruppe auf der großzügigen Terrasse des neueröffneten Hofcafés Platz fanden.

Der Service war schnell und freundlich, jeder fand etwas für den kleinen und großen Hunger. Egal ob Butterbrezel, Kuchen, Eis oder Kaffeespezialitäten, alle waren zufrieden. Gestärkt gingen wir die weitere Strecke an, die uns ja nach Hoßkirch führen sollte. Der Wirt ließ es sich nicht nehmen, uns den Weg dorthin zu erklären. Das „R“ für Räuberweg würde uns leiten. Soweit, so gut.

Wir wanderten durch den Wald nach Königseggwald bis zur Kapelle, die oberhalb des Ortes liegt. Übrigens auch eine Stiftung der gräflichen Familie wie die Hohkreuzkapelle in Aulendorf. Dann wurde es abenteuerlich. Die Wegebezeichnung fehlte, wir wurden zu richtigen Pfadfindern. Ungefähr konnten wir die Richtung nach Hoßkirch ahnen. Ein Wanderfreund half mit moderner Technik, sprich GPS, aus. Wir fanden dann glücklicherweise wieder den Weg zur Haltestelle Hoßkirch-Königgsegg. Am Ende waren es dann doch mehr Kilometer als geplant, die wir zurückgelegt hatten.