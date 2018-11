Mammut-Sitzung: Finanzen, Bahnhof, Brücke

Eine lange Sitzung mit vielen wichtigen Themen hat der Aulendorfer Gemeinderat am Montag vor sich. Die Stadtverwaltung legt in der Tagung, die am 26. November um 18 Uhr im Ratssaal beginnt, den Haushaltsentwurf für 2019 vor. Zudem geht es um die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Aulendorfer Bahnhofs. Denn weder der Zugang zum Bahnhof noch der Zustieg zu den Zügen ist derzeit barrierefrei möglich.

Der Aulendorfer Bahnhof ist der einzige Knotenbahnhof zwischen Ulm und Friedrichshafen und hat für die Region Oberschwaben eine zentrale Bedeutung. Rund 7700 Ein- und Aussteiger nutzen den Bahnhof täglich. Gemeinsam mit dem Land und der Deutschen Bahn soll der Ausbau vorangetrieben werden, für die Stadt bedeutet dies Planungskosten in Höhe von 240 000 Euro. In der Sitzung am Montag wird die Vorplanung vorgestellt. Sie beinhaltet unter anderem die barrierefreie Erschließung der Bahnsteige, Zugang zur Unterführung und Verbesserung der Umsteigesituation, der Neubau von Aufzügen und Bahnsteigdach. Auch über die mögliche Finanzierung (Stichwort: Bahnhofsmodernisierungsprogramm des Landes) wird informiert.

Die Tagesordnung umfasst weitere bedeutsame Punkte: So auch die Vorstellung der Varianten für den Neubau der Bahnbrücke Rugetsweiler. In den vergangenen Sitzungen haben Stadträte (allen voran Konrad Zimmermann, CDU) regelmäßig nach dem aktuellen Stand gefragt, wurden aber von der Stadt stets vertröstet.

Weitere relevante Themen sind: die Sanierung des Mühlbachs im Bereich Bachstraße; die Erschließung des Baugebiets „Tafelesch“ in Zollenreute; die Erweiterung des Sportheims in Blönried; eine Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet „Ob der Ach“; die Auflösung von „Pro Regio“ Oberschwaben Gesellschaft zur Landschaftsentwicklung sowie der Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ (Schaffung Wohnraum für Familien).