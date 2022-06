Maifest in Münchenreute startet am 9. Juni

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet der Musikverein Blönried-Zollenreute von Donnerstag bis Montag, 9. bis 13. Juni, wieder das beliebte Maifest in Münchenreute. Das Traditionsfest ist geprägt von Unterhaltungsmusik, einem Traktor- und Oldtimertreffen sowie einem Kinderprogramm.

Das Fest beginnt am Donnerstag, 9. Juni, ab 19.30 Uhr mit dem Auftritt der Band „Die Draufgänger“ mit ihrem wohl bekanntesten Hit „Cordula Grün“. Nach dem Ruhetag am Freitag steigt am Samstag, 11. Juni, der Brassabend. Unter dem Motto „Münchenreute bebt - der Brassabend“ spielen ab 20 Uhr die Bands: Die Söhne Manfreds, BlechWerk und 2-Takt Brass.

Am Sonntag lockt das 20. Hela und Oldtimer Treffen ab 9.30 Uhr. Zudem gibt es einen Zeltgottesdienst und ein Frühschoppenkonzert vom Musikverein Wolpertswende. Mittags spielt der Musikverein Ebenweiler.

Zum Festausklang am Montag gibt es einen Feierabendhock mit der Jugendkapelle BEATZ und der Münchenreuter Blasmusik.