Maibaumstellen am Samstag

Auf dem Aulendorfer Schloßplatz wird am Samstag, 30. April, der Maibaum aufgestellt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass dort ab 15 Uhr ein absolutes Halteverbot gilt.

Es sei immer ein Ärgernis, wenn es durch abgestellte Fahrzeuge zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko für die Maibaumsteller und Besucher komme. Außerdem weist das Ordnungsamt darauf hin, dass Maienstreiche in der Nacht zum 1. Mai keine Sachbeschädigungen rechtfertigen und appelliert an die Vernunft. Die Eltern erinnert es an die Aufsichtspflicht für ihre Kinder.