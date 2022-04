Mahnwache in Aulendorf

Noch immer ist es nicht absehbar, wann und wie der Krieg in der Ukraine enden wird. Rund 70 Flüchtende seien mittlerweile in Aulendorf angekommen und herzlich aufgenommen werden, teilt der BUND mit. Sie bangen um das Leben ihrer Familienangehörigen und Freunde, die weiterhin im Kriegsgebiet leben. Die Friedensinitiative, bestehend aus den beiden Kirchengemeinden und dem BUND Aulendorf, laden alle ein, am Sonntag, 24. April, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und um den Frieden zu beten. Die 30-minütige Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Schlossinnenhof und wird musikalisch umrahmt vom Posaunenchor der evangelischen Thomasgemeinde unter der Leitung von Dierk Jacob.