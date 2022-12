„Macht hoch die Tür“ – Orgelkonzert mit neuer CD

Ein knapp einstündiges Konzert findet am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Martin in Aulendorf statt. Zu hören gibt es adventliche und auch schon ein wenig weihnachtliche Orgelmusik, gespielt von Gregor Simon, Münsterorganist in Obermarchtal. Dort kann das Konzert auch schon am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, besucht werden. Das Programm ist zugleich Teil der neu erschienenen CD „Macht hoch die Tür“, welche zum einmaligen Sonderpreis von 10 Euro beim Konzert erhältlich sein wird. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Schüler bis 14 Jahre sind frei.