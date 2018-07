Münchenreute feiert ein Maifest

Der Musikverein Blönried-Zollenreute lädt am kommenden Wochenende, Freitag, 28. Mai bis Montag, 31. Mai, zum Maifest Münchenreute. Dazu haben die Musiker ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Gleich am Freitagabend kommt bei der „Dirndl- und Lederhosenparty“ mit den „Alpenflitzern“ Oktoberfeststimmung auf. Dabei stehen volkstümliche Musik und Hits aus dem Alpenland, Schlager aus frühen Tagen und der heutigen Zeit, Tanz- und Unterhaltungsmusik sowie aktuelle Hits aus Pop und Rock auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Jeder, der in der Tracht vorbei kommt, erhält ein Getränk auf’s Haus.

Die Coverband „Cover-X -- The Power Of Music“ will am Samstag für die richtige Stimmung für eine wilde Partynacht sorgen. Bis 21 Uhr gibt es eine „Happy hour“ und Preise können an an der Kurzenbar erwürfelt werden.

Am Sonntag sollen vor allem Oldtimer-Fans auf ihre Kosten kommen. Beim zehnten „HELA & Oldtimer-Treffen“ werden rund um das Festzelt Raritäten ausgestellt, am Nachmittag wollen die Oldtimerdfreunde gemeinsam zu einer Ausfahrt in der Umgebung von Münchenreute aufbrechen. Der Sonntag beginnt um 9.15 Uhr mit einem Familiengottesdienst im Festzelt, bei der im Anschluss die Fahrzeuge geweiht werden. Zum Frühschoppen und Mittagessen unterhält die Stadtkapelle Aulendorf und danach der Musikverein Ebersbach. Nachmittags gibt es Kaffee und selbstgemachtenKuchen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt dabeil die Jugendkapelle Ebersbach/Blönried-Zollenreute. Zum musikalischen Ausklang gibt sich ab 18 Uhr der Gastgeber persönlich die Ehre -- der Musikverein Blönried-Zollenreute unter der Leitung von Thomas Zinser.

„Gemütlicher Feierabendhock“ heißt es am Montag zum Ausklang des Festwochenendes. Ab 18 Uhr spielt der Musikverein Winterstettendorf, der von der „Münchenreuter Blasmusik“ abgelöst wird.

Weitere Informationen zum Festwochenende sind auf der Homepage www.musikverein-bz.de herunterzuladen.