Müll und Vandalismus beschäftigen Jugendarbeiter in Aulendorf

Fälle an der Schule am Schlosspark:

Die Themenschwerpunkte der insgesamt 93 Fälle (ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr) an der Schule am Schlosspark waren „Anpassungsschwierigkeiten im Schulleben“ (74 Fälle, beispielsweise Mobbing, Konflikte in Klassen, Umgang mit neuen Medien), „Persönliche Defizite“ (34 Fälle, darunter Konzentrationsstörungen, Gewalt gegenüber Mitschülern, soziale Verhaltensauffälligkeiten), „Probleme in der Gruppe“ (29 Fälle, sexuelle Belästigung, Sucht, Vandalismus), „Familiäre Situation“ (28 Fälle, beispielsweise Verwahrlosung, Schwangerschaft von Schülerinnen, Todesfälle in der Familie, Trennungs- oder Scheidungssituationen) und „Psychische Instabilität“ (15 Fälle, darunter Depressionen, Angststörungen, Anorexie, selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgefahr). An der Schule am Schlosspark machen die 93 Fälle rund 24 Prozent der Gesamtschülerzahl (391 Schüler im vergangenen Schuljahr) aus. (kik)