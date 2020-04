Männer verprügeln sich

Wegen Differenzen anlässlich eines Reifenkaufs sind laut Polizei am Sonntagnachmittag in Rugetsweiler zwei Männer heftig in Streit geraten. Es kam zu einer Schlägerei, die mit einem blauen Auge und Verletzungen im Brustbereich endete. Die Augenverletzung musste in einer Fachklinik behandelt werden. Gegen den jüngeren der beiden sprach die zum Tatort geeilte Polizeistreife einen Platzverweis aus, weil er auch nach Beendigung der Schlägerei weiter streiten wollte. Gegen beide wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.