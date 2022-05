Lukas Funk ist im Team wieder Kegel-Weltmeister

Der Aulendorfer Lukas Funk ist wie im vergangenen Jahr mit der deutschen U23-Mannschaft Weltmeister im Kegeln geworden. In Elva in Estland erreichte Funk, der in dieser Saison noch für die Sportfreunde Friedrichshafen gekegelt hat, außerdem den achten Platz in der Kombination und den 13. Platz in der Einzelwertung.

Die sechs Starter der deutschen Mannschaft beeindruckten laut Mitteilung von Beginn an mit einer hochklassigen Leistung und verwiesen mit 3835 Kegeln die Teams aus Polen (3624) und Österreich (3622) klar auf die Plätze. Lukas Funk holte als Schlussspieler mit 650 Kegeln das viertbeste Ergebnis der gesamten Konkurrenz. Dies bedeutete zugleich die Qualifikation für das Einzelfinale der besten 24 Starter.

Hier lief es für den Aulendorfer allerdings nicht so gut wie in der Mannschaft. Mit 607 Kegeln belegte Funk den 13. Platz. In der Kombination aus Mannschaft und Einzel landete er mit 1257 Kegeln auf dem achten Platz. In der Tandem-Konkurrenz schied Funk mit Raven Michel in der ersten Runde aus. Im Sprintwettbewerb musste sich der Aulendorfer in der zweiten Runde seinem Mannschaftskollegen Jan Sandler geschlagen geben. Für das deutsche Team war die WM ein voller Erfolg. Die U23-Keglerinnen wurden mit Weltrekord ebenfalls Weltmeister. In elf Konkurrenzen holte Deutschland sieben Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen und führte überlegen die Nationenwertung an.