Lukas Funk feiert den nächsten Titel

Nach dem Erfolg beim Weltpokal im rumänischen Cluj hat sich der Aulendorfer Kegler Lukas Funk in München den deutschen Meistertitel der U18 geholt. Die Mannschaft des ESV sicherte sich nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr die Bronzemedaille.

Bei den U18-Junioren sicherte sich der württembergische Meister TSV Denkendorf mit 2340 Kegeln den Titel. Die Silbermedaille ging an den KFV Oberspreewald Lausitz aus Brandenburg (2304) vor dem ESV Aulendorf (2293). Beim Saisonhöhepunkt kegelten die Aulendorfer Saisonbestleistung und holten nach Bronze 2016 und dem Titel 2017 das dritte Jahr in Folge eine Medaille. Mit sehr guten Leistungen brachte Gastspieler Marcel Hummel (580) vom KSV Baienfurt, der zu Saisonbeginn zum ESV gestoßen war, die Aulendorfer auf Platz zwei. Weltpokalsieger Lukas Funk (610) erzielte das drittbeste Ergebnis des Tages und brachte den ESV in Führung. Louis Schwägler kam bei seinem ersten Einsatz bei einer deutschen Meisterschaft auf ordentliche 527 Kegel. Der ESV lag vor dem letzten Spieler auf dem dritten Platz. Gastspieler Tim Eisele von der TSG Bad Wurzach (576) den Aulendorfern den Bronzerang.

Lukas Funk setzte sich im Einzel in der Qualifikation (625) an die Spitze des Feldes. Es folgten sein Nationalmannschaftskollege Tim Brachtel vom TSV Denkendorf (620) und Simon Axthelm vom ESV Lok Rudolstadt (619). Im Finale gab es einen spannenden Dreikampf. Der Aulendorfer setzte sich mit konstanten Serien von 167, 159, 160 und 163 Kegeln durch und erzielte mit 649 Kegeln einen Deutschen Rekord. Mit 1274 Kegeln – ebenfalls Deutscher Rekord – verwies Funk seine Konkurrenten Brachtel (1250, Finale 630) und Simon Axthelm (1247, Finale 628) auf die Plätze und gewann sechs Tage nach dem Weltpokal die nächste Goldmedaille.