Lüften in der Kirche kann Figuren beschädigen

In der kalten Jahreszeit während der Corona-Pandemie muss die Regulierung der Lüftung in der Kirche angemessen gestaltet werden. Das teilt das Katholische Pfarramt St. Martin mit. Dies bedeute auch genügend Zeitabstände zwischen zwei Veranstaltungen in der Kirche einzuplanen. In der Kirche könne die Temperaturerhöhung oder -senkung pro Stunde nur um ein Grad Celsius verändert werden. Intensives Lüften in der Kirche nach jedem Gottesdienst bringe manche Nachteile mit sich, wie Energieverlust oder Schaden für die Wände und Figuren. Daher werde die Kirche in der kalten Jahreszeit nur bis elf Grad Celsius geheizt.