Lilly Schwägler steht im erweiterten Nationalkader

Sieben Landesverbände haben sich zum Ländervergleich des Deutschen Keglerbundes Classic (DKBC) in der Altersklasse U18 getroffen. Der gastgebende Landesverband Württemberg hatte unter anderem die oberschwäbischen Talente Lilly Schwägler (ESV Aulendorf) und Antonia Galbusera (KSV Baienfurt) nominiert.

Jedes Jahr im Oktober lädt der DKBC die U18-Nachwuchsmannschaften zu einem Ländervergleich ein. Bayern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Südbaden, Thüringen und Württemberg trafen sich im Sindelfinger Glaspalast. Neben dem Kegeln standen auch ein Athletikteil mit Seilspringen (dreimal eine Minute) und ein 2400-Meter-Lauf für die Jungs sowie ein 2000-Meter-Lauf für die Mädchen auf dem Programm. Bei den Jungs bestand der württembergische Kader komplett aus dem Team des Deutschen Meisters TSV Denkendorf. Mit 2253 Kegeln lagen sie an der Spitze, doch nach dem Athletikteil fiel Württemberg mit 2505 Punkten auf den dritten Platz zurück, hinter Bayern (2536 Punkte bei 2239 Kegeln) und Thüringen (2508/2220).

Lilly Schwägler erzielte mit 555 Kegeln das beste Kegelergebnis für Württemberg und steuerte inklusive des Athletikteils mit 605 Punkten die drittbeste Leistung zum Mannschaftsergebnis bei. Antonia Galbusera lag mit 554 Kegeln nur knapp dahinter und war in Summe mit 626 Punkten die beste Württembergerin. Die württembergische Auswahl landete mit 2419 Punkten bei 2154 Kegeln ebenfalls auf dem dritten Platz, hinter Sachsen-Anhalt (2448/2170) und Bayern (2443/2162). In der Gesamtabrechnung, bei der die Ergebnisse der Mädchen und der Jungs addiert wurden, siegte das bayerische Team mit 4979 Punkten vor Gastgeber Württemberg (4924) und Sachsen-Anhalt (4916 Punkte). Zum Abschluss des Ländervergleichs gab es für die Aulendorferin Lilly Schwägler noch eine erfreuliche Nachricht. Nationaltrainerin Margit Welker nahm sie zur weiteren Sichtung in den erweiterten Kreis des Nationalkaders auf.