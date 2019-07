Liederkranz lädt zu Serenadenkonzert

Nach intensiver Probenarbeit freuen sich die Sänger des Liederkranzes nach eigenen Angaben auf den Auftritt beim Serenadenkonzert am Sonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr im Schlossinnenhof. Unter der Leitung von Dirigentin Ursula Jankowski erwarte die Besucher ein vielseitiges Programm. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Kursaal statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zu Beginn swingt der Gemischte Chor und singt dann die Schnellpolka von Johann Strauß. Constanze Schmid folgt mit dem Sopransolo „Over The Rainbow“ aus dem Musical „Zauberer von Oz“. Das Doppelquartett ist in Tonsätzen von Walter Schneider und Arnold Kempkens oder in „Blauer Mond“ von Wilhelm Heinrichs mit von der Partie. Zu Gast sind Musiker der städtischen Musikschule Bad Saulgau Tobias Groß interpretiert am Saxofon von Eugène Bozza die Musikstücke „Aria“ und „Jazzaround“ und drei Sätze aus „Croquambouches“ von Claude Devincourt, jeweils am Klavier begleitet von Benjamin Friesinger. Zu Gast aus Altshausen ist das Vokalensemble Young Voices. Die Direktion liegt bei Simone Dangel, begleitet von Gerlinde Rief-Siegle.

Vor der Pause singt der Liederkranz ein Potpourri aus Paul Abrahams Operette „Die Blume von Hawaii“. Den Begleitpart am Klavier bestreitet Hans-Peter Merz. Akkordisch und rhythmisch kompakt folgt das Evergreen „Wir machen Musik“ von Peter Igelhoff, bevor der Siegertitel beim Grand Prix Eurovision ertönt: „Halleluja, sing ein Lied, wir singen mit- Himmel, Land und Meer, und der Wind und jeder Morgen, der neu beginnt, alle stimmen mit ein, Halleluja!“