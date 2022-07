Liederkranz Aulendorf feiert 140 Jahre Bestehen

Der Liederkranz Aulendorf kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Den Verein gibt es seit 140 Jahren. Gefeiert wird das runde Jubiläum mit einem vom Chor musikalisch gestalteten Festgottesdienst am Sonntag, 17. Juli, um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf. Danach folgt ein kleiner Festakt im Saal der katholischen Kirchengemeine oder bei guter Witterung im Freien. Das kündigt der Chor in einer Meldung an.

Verein hat Aulendorfs Kulturgeschehen beeinflusst

In der Ankündigung lässt der Chor zudem seine Geschichte Revue passieren. „Tradition verpflichtet. 140 Jahre haben sich die Mitglieder des Liederkranzes in den Dienst des Deutschen Liedes und der Chormusik gestellt.“ Der Verein habe Aulendorfs Kulturgeschehen, vor allem in den ersten 100 Jahren, maßgeblich beeinflusst. „Der Liederkranz kann in seiner Historie große bedeutende Epochen nachweisen und hat sie bravourös mit Engagement und Qualität ausgefüllt“, schreibt der Verein.

Überalterung und die Folgen der Pandemie setzen dem Chor zu

Die Zeit und das Wachsen der Stadt veränderten allmählich das Bedürfnis nach anspruchsvollen oder unterhaltenden Interpretationen am Ort. Die Medienstruktur habe das Ihre dazu getan. Neue Ensembles entstanden und bereicherten gerade in Aulendorf, neben den Traditionsvereinen, die Musikszene. „Doch der Verein hatte immer wieder die Substanz, um erfolgreich wirken zu können und gute Konzerte zu bieten“, berichtet der Liederkranz. „Umso schmerzlicher sind die Entwicklungen, die durch Überalterung und die Auswirkungen der Pandemie auftraten. Trotzdem und gerade deshalb darf der Liederkranz voller Stolz auf 140 Jahre bester Leistungen im Chorleben zurückblicken und diesen Tag feierlich begehen.“

Diese Werke werden zur Jubiläumsfeier aufgeführt

Wie es in der Ankündigung weiter heißt, bereitet die rührige und immer um feine Tongestaltung bemühte Dirigentin Ursula Jankowski den Chor auf eine festliche Messe in St. Martin vor. Werke von J.S. Bach, F.M. Bartholdy, Phil. Emanuel Bach und Friedrich Silcher werden erklingen. Trompetensoli und Orgel werden den musikalischen Rahmen bereichern. Beim danach folgenden Festakt werden frohgestimmte Chorlieder und rhythmische Arrangements dargeboten.