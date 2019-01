Licht und Schatten der Integration

Wie läuft es an Schulen und Kindergärten mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund? Mit dieser Frage beschäftigte sich nun der Integrationsbeirat der Stadt Aulendorf. In der Sitzung des Beirats berichteten Vertreter des städtischen Kindergartens, der Grundschule und der weiterführenden Schulen in Aulendorf über ihre Erfahrungen. Die Pädagogen zeichneten ein gemischtes Bild.

„Die Kinder bekommen Sprachförderung in jeder Minute, in der sie im Kindergarten sind – außer mittags, wenn sie schlafen“, erzählt die Leiterin des städtischen Kindergartens Margot Schwald. Ihre Äußerung sorgt im Beirat für Heiterkeit, weist aber auf einen ernsten Punkt hin, der sich vom Kindergarten bis zu den weiterführenden Schulen durchzieht: die deutsche Sprache als Hindernis.

Hier zeigt sich aufseiten der Lehrer eine gewisse Ernüchterung. „Der Sprachrückstand ist kaum aufholbar“, erklärt Oliver Trzeciok, Rektor der Grundschule. Und das trotz der Vorbereitungsklassen, die Trzeciok als „wichtigste Ressource“ bei der Integration bezeichnet. Diese Klassen dienen dazu, die Kinder auf normale Schulklassen vorzubereiten und vor allem sprachlich fit zu machen. Doch trotz aller Förderung: „Die Schüler können soweit Deutsch, dass es für die Alltagskommunikation mit ihren Mitschülern reicht. Aber in der Tiefe fehlt es. Sie haben Schwierigkeiten damit, Texte zu schreiben, mit der Rechtschreibung, ihnen fehlt Wortschatz. Nur ganz talentierte Einzelfälle schaffen es auf das Gymnasium.“

Nach dieser Aussage verwundert es nicht, dass der Leiter des Gymnasiums, Karl Binder, nichts zum Thema des Abends beizutragen hat: „Wir haben keine Flüchtlingskinder“, erklärt er. Sein Kollege Christof Lang von der Schule am Schlosspark hat da schon mehr zu berichten. Seine Schule ist eine Realschule und Werkrealschule. „Elf Nationen sind an unserer Schule vertreten. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt ab, die der Zuwanderer nimmt zu“, erklärt der Schulleiter. Wie an der Grundschule sind auch dort Vorbereitungsklassen für Schüler mit Migrationshintergrund eingerichtet. Und auch da lernen die Schüler vor allem eines: Deutsch. Nach ein bis zwei Jahren wechseln sie dann in die Regelklassen. Trotzdem bleibe die Sprache ein Hindernis, sagt Lang. Er erzählt von zwei Mädchen, die in Mathematik fit seien. „Doch in Physik oder Chemie scheitern sie. Sie verstehen die Aufgabentexte nicht.“ Zwei Schüler hätten den Realschulabschluss gemacht, diese seien jedoch die Ausnahme. „Viele schaffen den Abschluss nicht“, stellt Lang fest.

Noch deutlicher äußert sich Peter Greiner von der Edith-Stein-Schule. „2015 war eine große Euphorie bei Schülern und Lehrern zu spüren. Diese Euphorie ist verflogen.“ Fünf berufsvorbereitende Klassen für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse gibt es an der Schule, allerdings alle am Ravensburger Standort. Der Schulleiter revidiert seine frühere Ansicht, dass ein Jahr Sprachförderung ausreiche, um die Jugendlichen auf eine Ausbildung vorzubereiten. „Es sind Minimum zwei Jahre notwendig“, sagt Greiner. „Dennoch gibt es eine nicht unerhebliche Menge, die den Sprung in die Ausbildung oder an Regelschulen nicht schafft.“

Fehlende Sprachkenntnisse machen auch die Kommunikation zwischen Einrichtung und Eltern zu einer Herausforderung. Der städtische Kindergarten setzt dabei auf ein „gemischtes Team“ und stellt Menschen aus anderen Ländern als Praktikanten ein. „Vor vier Jahren hatten wir den ersten Flüchtling als Praktikant. Später hatten wir einen Mann aus Afghanistan und eine Frau aus Syrien.“ Mit dieser Vorgehensweise habe sie gute Erfahrungen gemacht, erklärt Schwald. „Es kann klappen, wenn man mutig ist und seine Spielregeln vertritt.“ Die Grundschule wiederum setzt bei Elterngesprächen professionelle Dolmetscher ein, besonders wenn es um heikle Themen wie das Fehlverhalten von Schülern geht. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt. Ältere Schüler oder Verwandte von Schülern übersetzen zu lassen, sei problematisch. „Die übersetzen nicht so, wie wir wollen“, erklärt der Schulleiter.

Die Ganztagesangebote der Schulen würden gerne angenommen, berichten die Leiter der Grundschule und der Schule am Schlosspark übereinstimmend. Das Problem beginne nach Schulschluss. „Die Kinder sind gut integriert an der Schule, aber nicht in der Freizeit“, sagt Oliver Trzeciok. Wie Integration auch in der Freizeit gelingen kann, diese Frage wurde in der Sitzung des Beirats trotz intensiver Diskussion nicht gelöst. „Es braucht Zeit“, meint Lang zuversichtlich. Dieser Hoffnung schloss sich Bürgermeister Matthias Burth in seinem Schlusswort an.