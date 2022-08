Licht aus: Das Aulendorfer Schloss bleibt nachts dunkel

Viele Städte haben angesichts der Energiekrise in der zurückliegenden Zeit ein Energiesparkonzept erstellt oder erweitern dieses derzeit. Die Stadt Aulendorf hat ebenfalls ein solches Konzept, das als energiepolitisches Arbeitsprogramm bezeichnet wird und auf die Teilnahme am European Energy Award seit 2006 zurück geht. „Dieses Arbeitsprogramm wird regelmäßig fortgeschrieben“, teilt Kämmerin Silke Johler dazu mit.

Voraussichtlich in der Sitzung des Gemeinderates am 26. September wird laut Johler zudem ein energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Aulendorf vorgestellt, bei dem der Weg zur klimaneutralen Stadt bis spätestens 2040 aufgezeigt wird. In derselben Sitzung werde auch die aktuelle Fortschreibung aus dem European Energy Award präsentiert. Übrigens: Nach Angaben der Verwaltung hat die Stadt im Jahr 2009 noch 1.136 Megawattstunden (MWh) Strom verbraucht, 2020 nur noch 481 MWh. (kik)