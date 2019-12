Leseratten am Studienkolleg St. Johann Blönried

Die SechstklässlerInnen am Studienkolleg St. Johann in Blönried hatten sich in der Aula vesammelt, um den diesjährigen Schulsieger des 61. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu küren. Laut Pressebericht haben hierzu die Klassensieger ihre Lieblingsbücher hervorgeholt, fleißig geübt und sich gegenseitig um die Wette vorgelesen.

Anna Sonntag (6a), Julia Laux (6a), Jakob Lyding (6b), Delia Roth (6b), Emma Stein (6c) und Elias Wiebel (6c) wählten Ausschnitte aus Büchern über Fußball, das Leben im Internat, über Fantasy-Abenteuer und Freundschaften. Für die Qualifizierung zählten Lesetechnik und Ausdruck. Die Jury tat sich in der Entscheidung nicht leicht. Letztlich setzte sich Jakob Lydings mit einer souveränen Leseleistung beim ungeübten Text durch. Nun wird Jakob das Studienkolleg St. Johann beim anstehenden Kreisentscheid in Ravensburg vertreten.