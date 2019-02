Lesen, gruseln und übernachten in der Schule

Auch in diesem Schujahr fand die inzwischen traditionelle Lesenacht der SMV, organisiert von den neunten Klassen , für die Klassen fünf, sechs und sieben statt. Laut Pressemitteilung trudelten die Schüler schwerbepackt mit Schlafsack, Isomatte, Lieblingsbuch, Stirnlampe und Süßigkeiten in der Schule ein. Nach Ankunft, Begrüßung und dem Aufbau des gemeinsamen Bettenlagers, teilten sich alle Teilnehmer in klassenübergreifende Gruppen auf.

Die Neuntklässler hatten in den Klassenzimmern verschiedene Willkommens- und Kennenlernspiele vorbereitet, bei denen die Schüler, abseits von Pausenhof und Schulflur, noch besser miteinander in Kontakt kamen. Danach wurde in den verschiedenen Zimmern vorgelesen, bevor dann in den mitgebrachten Lieblingsbüchern geschmökert wurde. Einen Höhepunkt stellte der mit viel Aufwand vorbereitete Grusel-Parcours dar, indem man zu zweit oder zu dritt durch abgedunkelte Schulflure ging, die nachts, nur von wenigen Kerzen beleuchtet, doch laut Pressemitteilung eine ganz eigentümliche Atmosphäre besaßen. An verschiedenen Stellen hatten sich kostümierte ältere Schüler versteckt, um die jüngeren zu erschrecken. Vereinzeltes Schreien und Kreischen zeugte von einem gewissen Erfolg und Gruselfaktor.

Den restlichen Abend wurde wieder gelesen und gespielt, bevor irgendwann alle in ihre Schlafsäcke krochen. Am nächsten Morgen frühstückten die Kinder gemeinsam und haben zusammen aufgeräumt, bevor ihre Eltern sie gegen 10 Uhr wieder abholten. Alle waren sich einig, dass es eine gelungene Lesenacht war, die im nächsten Jahr an unserer Schule unbedingt wieder stattfinden soll, heißt es in der Mitteilung.