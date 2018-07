Lernwerkstatt als Sprungbrett - aber wofür?

Billige Arbeitskräfte für den Niedriglohnsektor oder gut ausgebildete Facharbeiter: was wird aus den Teilnehmern der Lernwerkstatt in Aulendorf? Darüber, wie es um die Chancen und Motivation der Teilnehmer steht, haben die Mitglieder des Integrationsbeirats bei ihrer Sitzung am Dienstag gesprochen.

Seit Februar dieses Jahres gibt es in Aulendorf eine Lernwerkstatt für geflüchtete Menschen. Ziel ist es, sie sprachlich und in handwerklichen Fähigkeiten auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und ihnen einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen. Gestartet ist die Lernwerkstatt mit acht Teilnehmern. Sie wurden der Werkstatt vom Jobcenter für sechs Monate zugewiesen. Die ersten vier Monate haben sie morgens Sprachunterricht und interkulturelles Training, nachmittags lernen sie in der Werkstatt. Daran schließt sich ein zweimonatiges Praktikum in einem Betrieb an.

Auch über die sechs Monate hinaus bietet die Lernwerkstatt eine Nachbetreuung an, wenn die Teilnehmer etwa das Praktikum verlängern, eine Arbeit gefunden haben oder auf einen Ausbildungsstart warten. Nachbetreuung bedeutet dabei etwa, dass die Werkstatt Ansprechpartner für Arbeitgeber ist, aber beispielsweise auch, dass noch notwendige Qualifikationen, etwa ein Staplerschein, erworben werden.

Mittlerweile 18 Teilnehmer

Mittlerweile besuchen 18 geflüchtete Menschen die Lernwerkstatt. „Jeden Donnerstag nehmen wir neue Teilnehmer auf, wenn wir freie Plätze haben“, berichtete Monika Kordula, Bildungsmanagerin beim Liebenau Berufsbildungswerk. Ende Juli endet für die ersten acht Teilnehmer die Lernwerkstatt als Maßnahme des Jobcenters . Zwei von ihnen haben eine Arbeit gefunden, vier Teilnehmer bleiben zunächst noch im verlängerten Praktikum, wie es für sie danach weitergeht ist noch offen. Und den anderen beiden wurde eine Verlängerung in der Lernwerkstatt bewilligt. Kordula hält diese Verlängerung für sinnvoll, um Tagesstruktur und erworbenen Sprachkenntnisse aufrecht zu erhalten, bis eine Arbeit gefunden ist oder eine Ausbildung startet.

Werkstattleiter Achim Bernhard berichtet von unterschiedlichen Erfahrungen mit den Teilnehmern, insbesondere mit Blick auf die Bereitschaft, Praktika zu machen. „Die Teilnehmer kommen auch mit anderen Bedürfnissen. Sie wollen arbeiten und Geld verdienen“, sagte er, entsprechend sei jemand, der schon gearbeitet habe, weniger bereit, in ein Praktikum zu gehen. Ähnliches gilt offenbar auch für Ausbildungen, das zumindest klang in der folgenden Diskussion an.

So stellte etwa Matthias Thaler, der als Vertreter des örtlichen Handwerks im Integrationsbeirat sitzt, infrage, ob jemand im höheren Alter überhaupt noch eine Ausbildung machen wolle. Viktor Schramm vom Helferkreis Asyl berichtet von seiner Erfahrung, dass Geflüchteten im Alter von 30+ die Idee einer Ausbildung kaum zu vermitteln sei, diese wollten Geld verdienen, um ihre Familien zu unterstützen. „Wie gehen wir mit denen um, die nach der Lernwerkstatt sagen: ich mache keine Ausbildung und mir reicht B1 (Sprachniveau, Anmk. d. Red.) für den Arbeitsmarkt“, fragte er in die Runde. Auch Fabian Doser, Integrationsmanager der Caritas in Aulendorf, bestätigte, dass es viele Geflüchtet gebe, die unter Druck stünden, ihren Verwandten, die existenziell auf Unterstützung angewiesen seien, zu helfen.

Es sei eben ein „gesellschaftlicher Spagat“, fasste Stefan Fischer, Leiter des Caritas-Dienstes Familienhilfen und Migration zusammen; zum einen würde im Niedriglohnsektor Arbeitskräfte benötigt, auf der anderen Seite würden die Menschen dort auf ewig verharren. Er forderte daher, nicht müde zu werden, Perspektiven zu eröffnen und zu sagen: „Tut alles dafür, aus dem Niedriglohnsektor herauszukommen.“ Monika Kordula hielt der etwas ernüchterten Stimmung ihre proaktive Wahrnehmung entgegen. In der Lernwerkstatt prüfe man mit den Teilnehmern realistische Berufs-, Ausbildungs- und Arbeitswege. Andreas Schulte vom Helferkreis Asyl hatte bereits zuvor darauf hingewiesen, dass die Lernwerkstatt dafür gedacht sei, besser auf den deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten und auch bei übertriebenen Erwartungen „auf den Boden der Tatsachen“ zurückzuholen.

Deutlich wurde indes auch, dass deutsche Sprachkenntnisse unerlässlich für eine erfolgreiche Integration auf dem Arbeitsmarkt sind. Firmen fragten oft, ob das Deutschniveau für die Berufsschule und eine erfolgreiche Ausbildung ausreichten, berichtete etwa Volkshochschulleiterin Annabel Munding.