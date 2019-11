Lernwerkstatt: 30 Teilnehmer haben Job gefunden

Die nächste öffentliche Sitzung des Integrationsbeirats der Stadt Aulendorf findet am Montag, 18. November, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Aulendorf statt. Auf der Tagesordnung steht laut Pressemitteilung der Stadt unter anderem das Thema „Arbeit und Ausbildung“. Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit der Heranführung von Personen mit Migrationshintergrund an Arbeit und Ausbildung werden vorgestellt und diskutiert. Der Integrationsbeirat wurde 2017 als beratendes Organ neu gegründet. Hier werden Themen der städtischen Integrationspolitik erörtert und Stellungnahmen dazu abgegeben. Den Integrationsbeirat bilden Vertreter aller Fraktionen des Gemeinderats, der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen, verschiedener Institutionen des Gemeindelebens sowie weitere für die Integrationsarbeit wichtige Institutionen und sachkundige Personen. (sz)