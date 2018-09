Leicht verletzter Autofahrer nach Kollision

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Kreuzung Mochenwanger Straße / Blönrieder Straße in Aulendorf leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht entstand außerdem rund 10 000 Euro Sachschaden. Ein 33-jähriger Mercedesfahrer fuhr die Blönrieder Straße in Richtung Zollenreute, bog dann ohne anzuhalten nach links in die Mochenwanger Straße ein und kollidierte mit einem 63-jährigen VW-Fahrer der Vorfahrt hatte. Der 33-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt.