Leibssle witzelt sich durch den Abend

Herzhaft gelacht hat das Publikum am vergangenen Freitagabend in der Spielerei in Aulendorf. Kabarettist Eckhard Grauer unterhielt mit Geschichten und Witzen aus dem schwäbischen Leben seiner Figur Martin Leibssle – selbstredend in Dialekt, war der Abend doch Teil der Schwabensause, einer dreitägigen Mundartkabarett-Reihe.

Den charakteristische Cordhut des Herrn Leibssle, so verrät Grauer im Pressegespräch nach seinem Auftritt, hatte er schon eine halbe Stunde vor dem Auftritt aufgesetzt. Macht er immer, so beginnt die Verwandlung in die Bühnenfigur. Grauer selbst ist an diesem Abend nämlich nicht präsent; von Anfang an tritt er als Leibssle auf und bleibt der Rolle dermaßen treu, dass dem Publikum vollkommen verborgen bleibt, dass hinter all den Anekdoten und Geschichten arbeitsintensives (Klein-) Kunsthandwerk steckt. „An manchen Pointen kämpft man ein paar Tage“, erklärt Grauer im Pressegespräch, anderes habe er tatsächlich in dieser Form in Gasthäusern aufgeschnappt, vieles aber auch mit viel Freude in kreativen Stunden erdacht, oder wie Leibssle sagt: „Da nimmsch schwäbische Wörter, überlegsch, überlegsch und überlegsch nochmal – und zwei Stund’ später hosch’s.“

Leibssle-Humor trifft Publikums-Nerv

Wie genau das mit den Witzen funktioniert, erfährt nämlich gleich zu Beginn, wer Leibssle zuhört und zuschaut. Zum Auftakt betritt er, sich kaum halten könnend vor Lachen, den Saal und schleppt sich die paar Stufen hinauf ins Licht der Aulendorfer Kleinkunstbühne. „Klasse! Machsch mir au oins auf“, ringt er sich zwischen Lachsalven hervor. Was das soll? „Ich mach’ Pointen, nach den G’schichten müsst ihr selber schauen“, ecrklärt Schwabe Leibssle, kommt schnell in Fahrt und ist alsbald schon mittendrin in seinen Überlegungen, warum es Witze bald nur noch im Darknet gibt.

Nach kurzer Anfangsirritation trifft der Leibssle-Humor den Nerv des Aulendorfer Publikums, das sich alsbald hörbar gut amüsiert. Mit sich-wiedererkenndem-Schmunzeln bis zu herzhaftem Gelächter honoriert es die mitunter irrwitzigen, abstrusen, durchaus mal von Wortwitz geprägten und immer wieder mit überraschenden Wendungen aufwartenden Geschichten. Und die drehen sich umso alles mögliche und unmögliche; Vegetarismus, Sport, Fasten, Politik oder auch ganz persönliches, wie die vom vermeintlichen Liebhaber der Frau zurückgekehrte Kuckucksuhr oder den neuen Namen für den Wellensittich (Bürgermeister, immerhin frage der sich auch: Wähllet-se-dich?).

Dabei ist die Erzählsituation dermaßen authentisch, dass das Publikum die Übergänge gar nicht mitbekommt. Die Atmosphäre unter den Dachschrägen der Spielerei tut ihr übriges zur Wohnzimmer-, oder Wirtshaus-Geselligkeits-Stimmung. Dass die hinteren Reihen der 120 Zuschauer fassenden Spielerei an diesem Abend löchrig sind, tut da keinen Abbruch.

Ausdrucksstarke Gestik und Mimik

In der Pause gibt’s Leberkäswecken, Bier und Apfelsaftschorle – und Leibssle Nachahmer: an den Stehtischen im Sudhaus werden Leibssle-Witze noch einmal nacherzählt, und sich auch an der ausdrucksstarken Gestik und Mimik versucht. Diese greifbare Nähe zum Publikum intensiviert Grauer in ausgewählten Momenten noch, wenn Leibssle von der Bühne herab in direkten Kontakt mit seinen Zuhörern geht, sie anspricht, fragt und Antworten bekommt. Und mitschwätzen, das wird deutlich, würde das Aulendorfer Publikum durchaus, doch Leibssle hat selbst noch einiges zu erzählen in Grauers Programm. Den Blindenwitz zur Einstiegspointe („Klasse, machsch mir au oins auf“) liefert Leibssle übrigens auch noch, ganz zum Schluss. Humor, den man mögen muss, aber gut durchdachtes Handwerk: der Ringschluss ist ein Klassiker des erzählenden Genres.